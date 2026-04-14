Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa'da okul var mı, ders yapılacak mı?
Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Eğitim Bir-Sen 1 günlük iş bırakma kararı aldı. 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı olayın ardından, okullar tatil edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa Bursa'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırının ardından konuşan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini ifade etti.
15 NİSAN SALI OKUL VAR MI?
Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 1 günlük iş bırakma kararı aldı.
Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.
Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.
İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa Bursa ve diğer illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa’da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
EĞİTİM GÜCÜ SEN'DEN YAZILI AÇIKLAMA
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sendikadan yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı sonrasında derin bir üzüntü ve büyük bir endişe içerisindeyiz. Söz konusu saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 vatandaşımızın yaralanmış olması, eğitim kurumlarımızda güvenlik sorununun ulaştığı vahim boyutu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.
Eğitim yuvalarında yaşanan bu tür olaylar, artık münferit vakalar olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi ve sistematik bir soruna işaret etmektedir. Son yıllarda ülkemiz genelinde eğitim kurumlarında şiddet olaylarının artarak devam etmesi, okullarımızda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesi ve önleyici mekanizmaların yeterince işletilmemesi, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir” denildi.
"İKİ GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ KARARI ALINMIŞTIR"
Açıklamada, “Eğitim Gücü Sen olarak yıllardır defalarca ifade ettiğimiz uyarılar ne yazık ki karşılık bulmamış, gelinen noktada okullarımız güvenlik açısından ciddi açıklar veren alanlara dönüşmüştür. Bugün yaşanan bu elim olay, artık ertelenemez bir sorumluluğun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmektedir. Eğitim kurumlarında güvenlik, acil ve öncelikli bir devlet politikası olmak zorundadır.
Bu kapsamda Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması, okullarda kalıcı ve etkili güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesi ve eğitim kurumlarında şiddetin önlenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planının açıklanması amacıyla Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alınmıştır.
Bu karar yalnızca bir tepki değil; eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması, güvenli okul ortamlarının oluşturulması ve eğitimde şiddetin son bulması adına güçlü bir çağrıdır. Eğitim Gücü Sen olarak, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin güvenliği sağlanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.