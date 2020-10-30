Cinayeti mezar başında itiraf etti! Yasak aşk dehşeti! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Ümraniye'de kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Olay, Cemil Meriç Mahallesi'nde 20 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akman (41),kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ecevit Akman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İLİŞKİMİZİ YENGEM GİZLİCE VİDEOYA ÇEKMİŞ"

DHA'da yer alan habere göre cezaevine görüşe giden ailesine cinayeti anlatan Ecevit Akman´ın, alkollüyken, yengesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu gizlice videoya çekerek, ağabeyine izletmekle tehdit ettiğini ileri sürerek, "Ben de ağabeyimi öldürdüm" dediği renildi.

Ecevit Akman (solda) ve öldürdüğü ağabeyi Hasan Akman (sağda).

ÖNCE PLAN KURDUK ANCAK SONRA VAZGEÇTİM

Cinayet itiraf görüntülerinin ardından cumhuriyet savcısına da ifade veren A. Akman, "Çok pişmanım. Ecevit ile olan ilişkimizi de ailesine anlattım. Yaklaşık 2 yıldır Ecevit ile ilişki yaşıyorduk. Eşim cezaevinden çıkıp eve döndüğünde Ecevit ile olan ilişkimden pişmanlık duydum.

Bunu Ecevit'e anlatınca, Hasan'ı öldüreceğini söyledi. Ben ona yapmamasını söyledim. Sonra Ecevit, Hasan'ı öldürdü. Her ne kadar Ecevit ile ilişkimizden dolayı, kocam Hasan'ı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da daha sonra ben vazgeçtim. O kendisi öldürdü. Ben 'yapma' dememe rağmen" dediği öğrenildi.

"BİR GÜN EVE GELMEDİ, 'TECAVÜZE UĞRADIM' DEDİ"

Cinayetle ilgili konuşan Hasan Akman'ın ablası ve ağabeyi tüm detayları anlattı. Ağabeyi Mehmet Akman, "Benim kardeşim, 2008 yılında bir çocuğu olan bir bayanla tanıştı. O tanıştıktan sonra evimize kan girdi. Çocuğuyla birlikte kabul edip evlendi. Çocuğu da üzerine aldı. Daha sonra da kendi çocukları oldu. Bir gün gelin, `bankaya gidiyorum´ diye çıktı ve bir gece eve gelmedi.

"KARDEŞİM BOŞ YERE BİRİNİ ÖLDÜRDÜ"

Kendisinin kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını öne sürdü. 2010 yılında Hakan Aydın adlı kişi kapılarına gidiyor. O sırada gelin, kardeşim Hasan'a 'İşte bu tecavüz eden kişi' dedi. Kardeşim de Hakan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. O cinayetle ilgili ben de kardeşim Hasan ile cezaevine girdim. Sonrasında bu öldürülen Hakan'ın alakası olmadığı ortaya çıktı. Yani gelinimizin yalanı nedeniyle boşa bir insan öldürüldü" dedi.

"HATTA BİRLİKTELİKLERİNDEN ÇOCUK DA ALDIRMIŞLAR"

Mehmet Akman, "Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş.

"HEPSİNİ HASAN ÖLÜNCE ÖĞRENDİK"

Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş.

"SERBEST BIRAKILDI ŞU AN KAYIP"

O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp" diye konuştu.

"KARDEŞİM BÜYÜK TUZAĞA DÜŞTÜ"

Abla Züfiye Akman ise, "Kardeşim büyük bir tuzağa düşürüldü. Diğer kardeşim de alkollüyken koynuna girerek ilişkiye girip onun da görüntüsünü çekerek tehditle birlikte olmaya devam ediyor. O da tuzağa düşürüldü. 'Hasan Akman'ı vuracaksın' diyerek de baskı yapmıştır. Kardeşim Ecevit cezaevi ziyaretinde bize anlattı. Bu kadın bizim gelinimiz olduğundan beri evimizde kan akıyor. Çocuklarımıza da zarar vermiştir. Çocuklarla birlikte bir keresinde kaçtığında, çocukları bağlamış. Gözlerinde yanıcı madde izleri çıkmış. Hatta cinsel istismarda bulunmuşlar. Bu çocukların velayeti de halen bu annede. A. Akman'ın dışarıda olması büyük bir tehlike.

"KARDEŞİM VAZGEÇİYOR O VUR DİYOR"

Kardeşim Ecevit silahla vurmaktan vazgeçtiği sırada gelinimiz "vur" diye bağırınca ateş ediyor. Bu da bir görgü tanığı akrabamızın ifadesiyle kanıtlandı. Bizi bu kadın öldürdü. Biz, şu an yaşamıyoruz. Ölen kardeşim masum biridir. Hayatının baharını cezaevinde geçirmiş kardeşimin öldürülmesini kabullenemiyorum. Gelinimiz A. Akman'ın tutuklanmasını istiyorum" dedi.

"MUTLAKA TUTUKLANMASI GEREKİYORDU"

Olayla ilgili konuşan Avukat Ozan Kayahan ise, "Hasan, eşi A.'nın tahrikiyle diğer kardeşi Ecevit tarafından öldürülmüştür. A., cinayeti de itiraf etmiş ancak denetimli serbestlik verildi. Şu anda da firardadır. Hatta mezara karşı itiraf görüntüleri de mevcut. Bunu da dosyaya sunduk. Bu kararı verenlerle ilgili hukuki süreci de başlattık. Mutlaka tutuklanması gerekiyordu" diye konuştu.