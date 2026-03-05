Canlı
        Son dakika: Yatağan'daki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

        Yatağan'daki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:02
        Karı koca çift yangın kurbanı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Olay, Turgut Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

        BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        Edinilen bilgiye göre, Asım Kasap'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Yangın sırasında evde bulunan Nazire Kasap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Asım Kasap ise yaralı olarak kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. (IHA)

