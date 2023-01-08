Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
ABONE OL

Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi

Bursa'da yaşanan ve Türkiye'yi dehşete düşüren teyze dehşetinde soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 10 yaşındaki yeğenini çöp evde alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkında toplam 27 yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika: Bursa'da yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni C.M.A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

DHA'da yer alan habere göre Acar'ın, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıl hapis istendi.

İCRA GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Nilüfer ilçesinde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar´a kiraya verdi. Ancak Acar, ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.

Bursa 4´üncü İcra Hukuk Mahkemesi´nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar´a tebligat gönderdi. Ancak Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞEN KORUMA ALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar´a ulaşamadı. Çocuğun Acar´ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de C.M.A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar Acar´ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kamuran Pınar Acar, Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi´ne konuldu.

C.M.A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından Antalya´ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi´ne kaldırılan C.M.A., tedavisinin sona ermesinin ardından Sevgi Evi´ne yerleştirildi.

MART AYINDA HAKİM ÖNÜNE ÇIKACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısınca hazırlanan 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kamuran Pınar Acar´ın, mart ayında, Bursa 10´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına başlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Belki mevsim değişir Akdeniz olur! Kurak günler için veriler ne söylüyor?
GÜNDEM Belki mevsim değişir Akdeniz olur!
Hülya'nın katiline "sadakatsizlik" indirimi!
GÜNDEM Hülya'nın katiline "sadakatsizlik" indirimi!
Son dakika: Van'da insan tacirleri, polisten kaçarken kaza yaptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
GÜNDEM İnsan tacirleri, kaçarken kaza yaptı! 2 göçmen öldü
Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız
GÜNDEM Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci ...
İlk şüpheli babaydı! Son dakika: Öldürülen anne ve kızın faili seri katil çıktı
GÜNDEM İlk şüpheli babaydı! Öldürülen anne ve kızın faili ...
Ahmet Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline zihnen teslim olanlardır
GÜNDEM Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar...
Son dakika hava durumu: Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var! - Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Sakarya'da bir evde çıkan yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi
GÜNDEM Sakarya'da evde yangın
İstanbul'da asayiş uygulamasında 432 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM İstanbul'da 432 şüpheli gözaltında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.