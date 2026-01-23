Emniyet teşkilatında görev değişiklikleri Resmi Gazete'de
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 22 Ocak 2026 tarihli ve 2026/30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, Emniyet teşkilatında görev değişiklikleri yapıldı.
Karara göre; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilirken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.