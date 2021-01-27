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HaberlerGündem3. SayfaÖDÜL VERECEKLER! Son dakika: Evli çift hırsılarıyla göz geldi!
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Yeni evli çifte hırsız şoku! Lüks villadan çaldılar

Antalya’da 3 milyon değerindeki lüks villaya giren hırsızlar, yeni evli çiftin 300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlarla göz göze gelen çift, hırsızları tespit edene 20 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Çiçeği burnunda Alman vatandaşı gelin ise giden altınlarına üzülmediğini ifade ederek, “Altınlarım helali hoş olsun ama cep telefonumu getirsinler. O benim ekmek teknem” dedi. Eşinin uyandırmasıyla hırsızla karşılaşan Şükrü Taşar, hırsızın üstüne atladığını ve şahsın can havliyle kaçtığını belirterek, "Ödülü belki bizim yakınımızdan, çevremizden bir insan mı onu öğrenmek için koyduk" dedi

ÖDÜL VERECEKLER! Son dakika: Evli çift hırsılarıyla göz geldi!
Yeni evli çifte hırsız şoku!
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İHA

Antalya'da 3 milyon TL'lik lüks villaya giren hırsızlar, yeni evli çiftin 300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldılar. Çift, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri tespit edene 20 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Alman vatandaşı gelin Nurten Taşar, "Altınlar helali hoş olsun ama telefonumu getirsinler" dedi

Olay, 25 Aralık 2020 Cuma günü sabah 05.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki lüks bir villada meydana geldi. Bir sene önce dünyaevine giren Nurten (38) ve Şükrü Taşar (32) çifti, tatillerini geçirmek için Kemerağzı'nda 3 milyon değerinde lüks bir villa yaptırdı. Çift bir gece evin salonundaki koltukta uyurken kimliği belirsiz 2 kişi önce villanın güvenlik kameralarına ait kabloları kesti, ardından pencereden içeriye girdi.

EŞİ UYANDIRDI, GÖZ GÖZE GELDİ

Hırsızların eve girmesinin ardından sese uyanan Nurten Taşar, eşini uyandırdı. Gözünü açınca hırsızla göz göze gelen Şükrü Taşar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Taşar'dan kaçan hırsızlık şüphelisi, içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak diğer şüpheli ile birlikte kaçtı. Olayın şokunu atlatamayan çift, polisi arayarak şikâyetçi oldu. İhbarın ardından polis ekipleri, eve gelişleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çift ise yaşadıkları evden taşınıp yakınlarının yanına yerleşti.

'TOPLAMDA 300 BİN TL KAYBIMIZ OLDU'

Olay anında hırsızın üstüne atladığını ve şahsın can havliyle kaçtığını belirten Şükrü Taşar, "Daha sonrasında evden dışarı çıkmadım. Çünkü iki kişilerdi. Dışarıda üçüncü ya da dördüncü bir kişi olabilir, bana ya da eşime zarar verirler diye takip edemedim. Eşimin küçük çantasıydı. İçerisinde yaklaşık 200 bin TL civarında altınlarımız ve ekstra marka model çanta ve bir miktar nakit vardı. Toplamda 300 bin TL gibi bir rakam kaybımız oldu" dedi.

'ŞU ANDA GİDEN ALTINLARIN VEYA ÇANTANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Giden altınların peşinde olmadıklarını ifade eden Taşar, şüphelilerin kim olduğunu tespit edene 20 bin TL ödül vereceklerini açıkladı. Taşar, "Ödülü belki bizim yakınımızdan, çevremizden bir insan mı onu öğrenmek için koyduk. Onların kim olduğunu bilen, tespit eden kişiye 20 bin TL ödül belirledik. Biz zaten şu anda giden altınların veya çantanın peşinde değiliz. Sadece bize telefon gelse bile şu an kafi" diye konuştu.

'O GECE BİZİMKİYLE BİRLİKTE 4 VİLLAYA GİRMİŞLER'

Yakın bölgede başka villalar olduğu için bölgenin korunduğunu düşündükleri için bu bölgeye villa yaptırdıklarını dile getiren Taşar, “Korkmuyorduk. Burayı seviyoruz. Antalya’da böyle bir yer yok zaten. Eşim Alman vatandaşı olduğu için tatil amaçlı gelip gideriz, iki üç hafta kalırız diye düşündük. Bu tarafta başka villalar olduğu için çok korunaklı bölge olduğunu düşündük ama onun gafına düştük. Zaten o gece yakın bölgedeki 3, bizimkiyle beraber 4 villaya girip geceyi kapatmışlar” ifadesini kullandı.

'HIRSIZIN GELECEĞİNİ HİSSETMİŞTİM'

Olay gecesi uyumakta güçlük çektiğini ifade eden Alman vatandaşı Nurten Taşar ise, o geceyi şu sözlerle anlattı:
“Bütün gece boyunca sabaha kadar uyuyamadım. Hırsızın geleceğini hissetmiştim. Eşim uyumuştu ve saat 3 ya da 4 gibi eşime, ‘Uyan evde hırsız var’ diye espri yapmıştım. Eşimi kaldırdım ve lavaboya gitti. Geldiğinde uyumaya devam ediyordu. Ancak ben uyumadım. Onların geleceğini hissetmiştim. Ben bunları düşünürken, o şahıslar gelmiş ve evimizin bahçesinde dolanıyorlarmış. Tam uyuma moduna geçtiğimde oturma odasının kapısı açıldı ve sesi duydum. Hemen eşimi kaldırıp elimle sinyal verdim. Eşim kalkar kalmaz, adamın içeri girmesiyle çıkması bir saniye sürdü.”

'ALTINLAR HELALİ HOŞ OLSUN SADECE TELEFONUMU GETİRSİNLER'

Giden altınlarına üzülmediğini, ancak büyük korku yaşadığın aktaran Nurten Taşar, “Altınlar gitti evet. Helali hoş olsun ama pandemi süreci tamam, insanlarda para yok evet ama hırsızlığı nerede yapıyorlarsa yapsınlar ama evlere girmesinler. İnsanın psikolojisi o kadar bozuluyor. Psikolojimi de çok güzel etkilediler, ayriyeten çok teşekkür ediyorum. Altının, paranın peşinde değilim. Sadece telefonumu getirip yakın bir yerlere koyarlarsa çok memnun olacağım. O benim ekmek teknem. Çünkü şirket telefonumdu“ dedi.

'O KAPI SESİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Olayın şokunu halen atlamadığını da sözlerine ekleyen Taşar, “Onların kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ödülü de bu yüzden koyduk. Bizim ekmeğimizi yiyen, bize dost görünümlü düşmanlarımız varsa bunu bilmek istiyorum. Her gün saat 3’te uyanıyorum ve 6’ya 10 kala kalkıyorum. Bunlar çünkü o saatte evden çıkmışlardı. Bu olay yaşandığından bu yana o kapı sesini hiç unutmadım, unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

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