Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yenidoğan davasında 2.duruşma! Tekrar hakim karşısındalar! | Son dakika haberleri

        Yenidoğan davasında 2.duruşma! Tekrar hakim karşısındalar!

        Yenidoğan çetesi davasında 2'nci duruşma bugün görülüyor. Davada 26'sı tutuklu 47 sanık yargılanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekrar hakim karşısındalar!
        ABONE OL

        İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan sanıkların yargılaması sürüyor.

        DHA'da yer alan habere göre Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26’sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.

        18 Kasım'da Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada ara karar mahkeme heyeti tarafından 4 Aralık 2024'te açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #yenidoğan çetesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat