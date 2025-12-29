Yılbaşında ekmeğe zam yok
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi
Giriş: 29.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:46
2026'ya girerken ekmek zammına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
