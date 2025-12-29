Habertürk
Habertürk
        Yılbaşında ekmeğe zam yok

        Yılbaşında ekmeğe zam yok

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:46
        Yılbaşında ekmeğe zam yok
        2026'ya girerken ekmek zammına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

