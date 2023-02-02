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Haberler Gündem Güncel Beyaz esaret! Son dakika: Kar yağışı sebebiyle birçok kentte kazalar yaşandı, ağaçlar devrildi ve sınavlar ertelendi - Güncel haberler
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Birçok kentte yoğun kar yağışı kazalara yol açtı! Sınavlar ertelendi

Yurtta birçok kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı kazalara yol açtı. Bingöl'de devrilen yolcu otobüsündeki 12 yolcu yaralandı. Kentte kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin de verildi. Malatya'da da Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi. Şehir merkezindeki yağışta bazı ağaçlar bile devrildi. Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle de il genelinde 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı

Beyaz esaret! Son dakika: Kar yağışı sebebiyle birçok kentte kazalar yaşandı, ağaçlar devrildi ve sınavlar ertelendi - Güncel haberler
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı. Olayda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

AA'da yer alan habere göre kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Bingöl'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin de verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli personel, 2-3 Şubat'ta iki gün süreyle idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR ERTELENDİ

Malatya'da da, etkili olan kar yağışı ile kent beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada ise 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiği ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.

Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR

Yoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapılıyor. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİ

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi.

AĞAÇLAR BİLE DEVRİLDİ

İHA'nın haberine göre kentte aralıksız devam eden kar yağışının ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar devrilirken, bazı ağaçlarda ise kırılan dallar sarkıklara neden oldu.

Fırat Mahallesi Profesör Doktor Sezai Yılmaz Sokak'ta yoğun kar yağışına dayanamayan 10 metrelik bir ağaç da park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken devrildiği araca zarar veren ağaç ekipler tarafından yol kenarına alındı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde belediye ekiplerin kar temizleme çalışmaları ise sürüyor.

VAN'DA 254 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 86'ı mahalle, 168'i mezra olmak üzere 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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