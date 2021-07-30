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Son dakika... YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı

Son dakika... YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar atandı
YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar atandı
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AA

Yeni YÖK Başkanı belli oldu. Görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine YÖK Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar getirildi.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı. Yapılan atamanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6'ncı maddesinin C fıkrası gereğince yapıldığı belirtildi.

SARAÇ, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞI'NA ATANDI

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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