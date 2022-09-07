Yol kenarında ölü bulunan çocuğun yakını gözaltına alındı! 0:00 / 0:00

AA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesinin teyzesi polis ekiplerince gözaltına alındı. AA'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bir çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından kadının, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlendi. Ekipler, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi Mamak ilçesinde gözaltına aldı. ÇOCUĞU DAHA ÖNCE DE KAÇIRMIŞ Şüphelinin konuşamadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, 3 yaşındaki çocuğu daha önce de kaçırdığı ve ailenin emniyete başvurduğu öğrenildi.