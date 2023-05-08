YSK oy pusulalarını tanıttı

TELEFON İLE KABİNE GİRMEK YASAK

Seçmenler, iki oy pusulasını da tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.