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YSK oy pusulalarını tanıttı

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından basına tanıtıldı.

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DHA
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    YSK Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları basına tanıtıldı. 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer aldı.
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    24 PARTİ KATILACAK

    Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan oy pusulasında, 1'inci sırada Millet Partisi, 2'nci sırada Hak ve Özgürlükler Partisi, 3'üncü sırada Türkiye Komünist Partisi, 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    4'üncü sırada Türkiye Komünist Hareketi, 5'inci sırada Sol Parti, 6'ncı sırada Genç Parti, 7'nci sırada Memleket Partisi, 8'inci sırada Büyük Birlik Partisi, 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    9'uncu sırada AK Parti, 10'uncu sırada Yeniden Refah Partisi, 11'inci sırada Milliyetçi Hareket Partisi, 12'nci sırada Yeşil ve Sol Parti, 13'üncü sırada Türkiye İşçi Partisi, 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    14'üncü sırada Adalet Birlik Partisi, 15'inci sırada Anavatan Partisi, 16'ncı sırada Yenilik Partisi, 17'nci sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 18'inci sırada Milli Yol Partisi, 19'uncu sırada Vatan Partisi, 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    20'nci sırada Güç Birliği Partisi, 21'inci sırada Cumhuriyet Halk Partisi, 22'nci sırada İYİ Parti, 23'üncü sırada Adalet Partisi ve 24'üncü sırada ise Zafer Partisi yer aldı.
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    TELEFON İLE KABİNE GİRMEK YASAK

    Seçmenler, iki oy pusulasını da tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak. 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    Ayrıca, 'EVET' ya da 'TERCİH' mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de yine oylar geçersiz sayılacak. 
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

    Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı
  • Son dakika: YSK oy pusulalarını tanıttı

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