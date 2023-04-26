Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika sağanak uyarısı! Yurdun büyük kesimi için şiddetli yağış geliyor
ABONE OL

Bu gece başlıyor! Yurdun büyük kesimi için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurdun büyük bölümü için şiddetli yağış uyarısı geldi. Bu gece başlayacak yağışların 5 bölgede etkili olacağı belirtildi

Son dakika sağanak uyarısı! Yurdun büyük kesimi için şiddetli yağış geliyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli'de genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
GÜNDEM Genç kızın gizemli ölümü!
"300 günde 300 projeyi mayıs sonunda tamamlıyoruz"
GÜNDEM "300 günde 300 projeyi mayıs sonunda tamamlıyoruz"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Kentsel dönüşümü frenleyenlerin olduğunu biliyoruz"
GÜNDEM "Kentsel dönüşümü frenleyenlerin olduğunu biliyoruz"
Şırnak'ta yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza! - Güncel haberler
GÜNDEM Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza!
Ortalık cehenneme döndü! Şırnak'ta tanker kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Güncel en son haberler
GÜNDEM Tanker kamyonetle çarpıştı, ortalık cehenneme döndü!
Son dakika: YSK Başkanı'ndan Hatay'daki seçmen sayısı hakkında açıklama geldi! - Gündem haberleri
GÜNDEM YSK Başkanı'ndan Hatay'daki seçmen sayısı hakkında ...
Mersin'de yayaya çarptıktan sonra dövülen motosikletli öldü
GÜNDEM Yayaya çarptıktan sonra dövülen motosikletli öldü
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener Kayseri'de: Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm
GÜNDEM Akşener: Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakır'da faili ...
60 Nerenin Plakası? 60 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 60 nerenin plakası?
Şanlıurfa'da evlat dehşeti! Babasını bıçaklayarak öldürdü... - Haberler
GÜNDEM Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.