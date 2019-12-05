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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşında akrabası Vedat Tarhan'ın (68) istismarına maruz kalan ve 18 yaşına kadar Tarhan'ın taciz ve tecavüzüne uğrayan Emre Yıldır, 6 Mart'ta Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip suç duyurusunda bulundu.

BUNALIMA GİRDİ İNTİHARA SÜRÜKLENDİ

Savcılığın suç duyurusunun üzerinden 52 gün geçmesine rağmen Emre'yi ifadeye çağırmaması ve yaşanan olayın duyulması üzerine bunalıma giren Emre Yıldır, 29 Nisan'da, ailesiyle yaşadığı 15'inci kattaki evin penceresinden kendisini aşağı bıraktı.

EMRE ÖLDÜ, İSTİSMARCI TUTUKLANDI

Yıldır'ın ölümünün ardından soruşturma süreci hızlandı ve gözaltına alınan akraba Vedat Tarhan tutuklandı. Tarhan hakkında Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün saat 10.00'da görülecek dava öncesi Emre'nin ailesi, avukatları ve sivil toplum kuruluşları Edirne Adliyesi'nde bir araya geldi. Acı olay, sosyal medyada ise büyük yankı uyandırmıştı.