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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak'ta cinnet getiren baba dehşet saçtı: 3 ölü
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Zonguldak'ta cinnet getiren baba dehşet saçtı: 3 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evinde cinnet getiren bir adam, 3 yaşındaki kızını ve eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek yaşamını yitirdi

Son dakika: Zonguldak'ta cinnet getiren baba dehşet saçtı: 3 ölü
Cinnet getiren baba dehşet saçtı: Bir aile yok oldu
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DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinnet getiren Seyfullah Uslu (41), 3 yaşındaki kızı Nazlı Erva Öztürk ile dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk´ü (35) av tüfeğiyle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Seyfullah Uslu (41)
Seyfullah Uslu (41)
Yasemin &Ouml;zt&uuml;rk&acute;&uuml; (35)
Yasemin Öztürk´ü (35)

Fotoğraflar: İHA

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Seyfullah Uslu, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk ve kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi.

Nazlı Erva &Ouml;zt&uuml;rk (3)
Nazlı Erva Öztürk (3)

Fotoğraf: İHA

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; eve giren ekiplerce yapılan incelemede; anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Nazlı Erva Öztürk'ün dini nikahlı çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kayıt yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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