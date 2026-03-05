Canlı
        Son dakika: Zonguldak'ta sağlık ocağı inşaatında düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Zonguldak’ta sağlık ocağı inşaatında düşen işçi öldü

        Zonguldak'ta aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan 46 yaşındaki işçi Caner Şehit, 3'üncü kattan yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şehit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:14
        Sağlık ocağı inşaatında düşen işçi öldü
        Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi Caner Şehit (46), ağır yaralandı.

        10 METREDEN DÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Hizmet Binası’nın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; Caner Şehit, çalıştığı 3 katlı binanın 3’üncü katında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Ağır yaralanan işçi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından işçiyi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Caner Şehit, tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan işçi Caner Şehit (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

