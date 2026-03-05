Zonguldak’ta sağlık ocağı inşaatında düşen işçi öldü
Zonguldak'ta aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan 46 yaşındaki işçi Caner Şehit, 3'üncü kattan yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şehit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi Caner Şehit (46), ağır yaralandı.
10 METREDEN DÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Hizmet Binası’nın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; Caner Şehit, çalıştığı 3 katlı binanın 3’üncü katında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ağır yaralanan işçi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından işçiyi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Caner Şehit, tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan işçi Caner Şehit (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.