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Son depremler 15 Aralık 2019! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli en son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son depremler listesi belli oldu. 15 Aralık 2019 bugün nerede deprem oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte en son depremlerin listesi

son depremler

Türkiye'de bugün meydana gelen en son depremlerin listesi hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. En son Osmaniye ilinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saatlerinde de EGE denizinde deprem oldu. İşte 15 Aralık en son depremlerin listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 Tarih(TS)AjansEnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükÜlkeİlİlçeKöyDiğerEventID

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.12.15 08:39:47 40.1163 31.8280 5.0 -.- 1.9 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)
2019.12.15 07:46:15 37.2498 36.3518 13.2 -.- 3.0 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE)
2019.12.15 06:33:45 35.5942 26.5183 8.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.12.15 06:22:30 35.6975 26.4337 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.12.15 05:47:11 38.0142 27.0005 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.12.15 05:41:03 38.0012 26.9668 7.2 -.- 3.7 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.12.15 05:26:49 39.4250 27.9550 5.1 -.- 1.4 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.15 04:33:52 37.5995 35.6398 8.8 -.- 1.3 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA)
2019.12.15 04:27:40 36.0988 29.4333 7.3 -.- 2.2 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2019.12.15 03:17:39 36.1383 29.6705 2.5 -.- 2.0 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA)
2019.12.15 02:58:38 37.8637 29.6362 5.3 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
2019.12.15 02:40:49 36.5120 26.9568 2.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.12.15 02:37:54 39.4500 27.9130 2.6 -.- 2.1 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.15 01:20:05 37.8922 29.5993 8.2 -.- 1.7 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
2019.12.15 01:03:15 39.4650 28.0063 10.9 -.- 1.2 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)

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