Bugün Türkiye'de meydana gelen en şiddetli deprem Kayseri'de oldu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi. Dün gece saatlerinde ise hem Ege hem Akdeniz'de artçı depremler görüldü. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son deprem verileri...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.11.02 09:23:12 39.4827 25.8335 10.1 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.11.02 08:47:12 36.4687 28.6688 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.11.02 08:43:46 36.0470 28.9890 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2019.11.02 07:59:41 39.0763 35.9882 6.0 -.- 1.5 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:49:54 39.0575 35.9228 14.8 -.- 1.9 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:29:52 38.9100 35.8280 31.5 -.- 1.1 -.- BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:16:31 39.0847 35.9203 5.0 -.- 3.4 3.4 SARIOGLAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:01:58 36.4855 28.6980 1.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ 2019.11.02 05:50:46 34.3400 26.6188 20.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2019.11.02 05:41:48 40.4847 26.9648 14.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI 2019.11.02 04:01:16 38.9847 42.3068 11.9 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS) 2019.11.02 03:42:16 37.8897 29.6387 7.6 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) 2019.11.02 03:33:32 36.5170 28.6595 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.11.02 03:22:05 36.9908 27.6455 3.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.11.02 03:08:14 38.7307 26.4842 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI 2019.11.02 02:53:08 38.4743 40.1525 5.5 -.- 2.0 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) 2019.11.02 02:38:49 36.4985 28.6578 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2019.11.02 02:31:53 38.2600 27.1005 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) 2019.11.02 02:29:48 36.0118 29.0693 10.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2019.11.02 01:09:38 39.1292 29.0502 11.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 2019.11.02 00:21:23 40.1697 31.8357 5.7 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)