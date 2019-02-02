Adana'nın Kozan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Kozan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Deprem çevre köylerde de hissedildi. İşte Türkiye'de son depremlerin listesi...

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER