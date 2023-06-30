Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Son depremler listesi her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 30 Haziran Cuma günü Kayseri ili Sarız merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 6,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" araştırmaları hız kazandı. İşte 30 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...