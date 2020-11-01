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Son depremler 31 Ekim 2020! İzmir'de artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

İzmir'de meydana gelen depremin şoku hala sürerken artçı depremler de devam ediyor. Yaşanan İzmir depremi sonrası vatandaşların en çok merak ettiği şeylerin başında 1 Kasım 2020 meydana gelen son depremler yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Son olarak Kuşadası sabah saatlerinde 4.7 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. İşte 31 Ekim 2020 Cumartesi günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler 31 Ekim 2020! İzmir'de artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 30 Ekim Cuma günü İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem kaydedilmesinin ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. AFAD Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Son olarak 10:05'de Kuşadası'nda 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 13.8 olduğu belirtildi. İşte, 1 Kasım son deprem listesi...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 1 KASIM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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