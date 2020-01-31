Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre; merkez üssü Sivrice'de olan Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 31 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2020.01.31 18:36:12 38.4202 39.1527 1.5 -.- 3.9 4.0 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.31 18:04:20 38.9933 27.8645 9.3 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.31 17:51:24 40.3423 28.2807 3.4 -.- 1.7 -.- ORENCIK-KARACABEY (BURSA) 2020.01.31 17:49:22 40.3608 28.3618 12.8 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) 2020.01.31 17:38:51 39.8222 39.9718 2.4 -.- 1.9 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN) 2020.01.31 17:32:06 40.1448 33.3067 8.0 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 2020.01.31 17:02:41 40.8052 28.9335 5.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2020.01.31 17:01:24 38.2610 38.9067 10.8 -.- 2.3 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.31 17:00:14 36.7260 29.3040 8.0 -.- 2.2 -.- CAYAN-FETHIYE (MUGLA) 2020.01.31 16:53:50 35.3850 27.7963 3.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2020.01.31 16:45:01 38.3977 39.0638 3.3 -.- 2.2 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.31 16:43:30 39.0285 27.8645 5.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.31 16:38:16 40.7918 28.9878 12.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
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