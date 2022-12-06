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Haberler Gündem SON DEPREMLER: 6 Aralık Salı: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi
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AFAD ve Kandilli ile 6 Aralık son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaşanan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, saatini, enlem ve boylam bilgilerini güncel olarak paylaşıyor. İşte 6 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremleri listesi...

SON DEPREMLER: 6 Aralık Salı: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı şekilde yayınlanıyor. Son yaşanan depremlerin ardından sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Aralık Salı günü son dakika depremleri...

6 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

6 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.12.06 06:41:38 38.6830 30.8307 5.3 -.- 1.7 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.06 06:04:07 38.1295 30.8873 4.6 -.- 2.1 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.12.06 05:13:06 40.8072 31.4258 21.6 -.- 1.6 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.12.06 04:54:42 38.6477 44.0460 5.0 -.- 2.0 -.- TEPEDAM-OZALP (VAN) İlksel
2022.12.06 04:40:23 39.1343 27.5665 9.2 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.12.06 04:35:06 40.7447 31.0412 10.5 -.- 1.6 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.06 03:53:25 38.3273 27.1847 7.8 -.- 1.7 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.12.06 03:50:42 39.0022 27.8615 14.0 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.12.06 02:20:35 40.7715 31.0345 9.9 -.- 2.5 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.06 01:16:57 36.0660 31.2377 8.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.06 00:48:08 38.3167 36.4848 4.8 -.- 1.8 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2022.12.06 00:27:54 37.0167 29.3847 15.3 -.- 1.7 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.12.06 00:12:26 36.1252 28.0120 11.1 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

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