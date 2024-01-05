SON DEPREMLER: Antalya ve Bolu'da peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2024 Cuma

SON DEPREMLER: Antalya ve Bolu'da peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2024 Cuma

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Son depremler listesi 5 Ocak Cuma... Türkiye'nin birçok ili dün geceden beri küçük çaplı depremlerle sallanıyor. Ancak Bolu ve Antalya'da olan iki deprem büyüklükleri ile öne çıkıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle son depremler anbean kaydediliyor. İşte, 5 Ocak Cuma günü son depremler listesi...