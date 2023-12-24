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Son depremler 24 Aralık Pazar... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Depremler canlı olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde kaydediliyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu veya az önce deprem mi oldu? İşte, 24 Aralık Pazar son depremler listesi...