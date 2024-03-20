Balıkesir'de deprem! 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
Son dakika depremler listesi, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen son dakika depremlerin büyüklük ve saat bilgilerini kamuoyuna duyuruyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba son depremler listesi ile "Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının cevapları...
Aktif fay hatları bulunun ülkemizde deprem endişesi yaşayanlar gün içinde sık sık son depremleri kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye'deki son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte, 20 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...
MUĞLA SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:37'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
BALIKESİR'DE DEPREM!
AFAD tarafından son dakika açıklanan verilere göre; bugün saat 05:32'de Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.03 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.