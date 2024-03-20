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        Haberler Gündem SON DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede? 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Balıkesir'de deprem! 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Son dakika depremler listesi, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen son dakika depremlerin büyüklük ve saat bilgilerini kamuoyuna duyuruyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba son depremler listesi ile "Şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 07:49 Güncelleme: 20.03.2024 - 07:49
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        Aktif fay hatları bulunun ülkemizde deprem endişesi yaşayanlar gün içinde sık sık son depremleri kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye'deki son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte, 20 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...

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        MUĞLA SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:37'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

        3

        BALIKESİR'DE DEPREM!

        AFAD tarafından son dakika açıklanan verilere göre; bugün saat 05:32'de Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.03 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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