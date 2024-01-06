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Son depremler listesi 6 Ocak Cumartesi... Türkiye'nin birçok ili dün geceden beri küçük çaplı depremlerle sallanıyor. Ancak Bolu ve Antalya'da olan iki deprem büyüklükleri ile öne çıkıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle son depremler anbean kaydediliyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi günü son depremler listesi...