Son depremler listesi güncellendi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 21 Aralık
AFAD VE Kandilli son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında araştırılıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Nerede deprem oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 21 Aralık tablosu...
SON DEPREMLER TABLOSU 21 ARALIK... Son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 21 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!
Balıkesir Altıeylül'de saat 07.21'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafta başında Yalova açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de de deprem olması gözleri Marmara Denizi'ne çvirdi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen tedirgin edici depremler sonrası ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamar geldi. Naci Görür, "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle." ifadelerini kullandı.