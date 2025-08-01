İzmir, Muğla ve Kütahya'da deprem! 1 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 1 Ağustos tarihli en son depremleri sorguluyor. AFAD verilerine göre, İzmir, Muğla ve Kütahya'da deprem oldu. İşte, 1 Ağustos 2025 son depremler sorgulama ekranı...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, İzmir, Muğla ve Kütahya deprem ile sallandı. İşte, 1 Ağustos 2025 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...
KÜTAHYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
Kütahya peş peşe deprem ile sallanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:15’te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, 10.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saniyeler sonra merkez üssü yine Kütahya Simav olan bir deprem daha meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 07:17'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 8.4 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 07:20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.
MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05:32’de Ege Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla’nın Datça ilçesine 135.11 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 5.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.
İZMİR DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 01:37’de Ege Denizi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir’in Karaburun ilçesine 51.53 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 8.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
31 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2025-08-01 07:20:31 39.24944 28.97694 11.89 ML 3.0 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:15:56 39.24528 28.96583 11.19 ML 3.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:15:26 39.26806 28.95167 10.02 ML 3.4 Simav (Kütahya)
2025-08-01 05:58:49 39.23667 28.96889 14.93 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-08-01 05:32:33 35.8575 26.355 5.78 ML 2.9 Ege Denizi - [135.11 km] Datça (Muğla)
2025-08-01 05:11:06 40.07278 41.15444 16.43 ML 2.5 Yakutiye (Erzurum)
2025-08-01 04:33:19 40.83833 28.27056 15.07 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.38 km] Silivri (İstanbul)
2025-08-01 01:37:15 38.97333 25.97306 8.27 ML 3.8 Ege Denizi - [51.53 km] Karaburun (İzmir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.