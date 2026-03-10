Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 10 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte 10 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı olup olmadığını merak eden vatandaşlar 10 Mart Salı gününün son dakika depremler verilerini inceliyor. AFAD, Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İşte, 10 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
DENİZLİ'DE DEPREM
AFAD verilerine göre saat 23.20’de merkez üssü Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Depremin, zeminden 12 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
AFAD: Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şiddetli sarsıntı Uşak, Aydın, Muğla, Burdur gibi çevre illerden de hissedildi.
''BÜYÜKLÜĞÜ 4'E VARAN ARTÇI DEPREMLER GELİŞEBİLİR''
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin Buldan'ın kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.
Depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
"Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne baktığımızda, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını anlıyoruz. Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir. Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz."
9 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2026-03-09 15:42:19 38.07917 28.98333 7.03 ML 3.1 Buldan (Denizli)
2026-03-09 14:26:00 38.06278 28.98528 13.86 MW 3.6 Buldan (Denizli)
2026-03-09 14:01:55 38.08667 28.98417 7.0 ML 3.0 Güney (Denizli)
2026-03-09 12:59:02 38.07917 28.95194 9.84 ML 3.0 Buldan (Denizli)
2026-03-09 12:18:40 38.06222 28.96861 10.36 ML 3.3 Buldan (Denizli)
2026-03-09 11:48:58 38.08444 28.97333 10.8 ML 3.2 Buldan (Denizli)
2026-03-09 11:38:32 38.09194 28.97722 7.0 ML 3.0 Güney (Denizli)
2026-03-09 11:15:49 38.06417 28.98667 9.53 MW 3.6 Buldan (Denizli)
2026-03-09 11:05:20 38.08972 28.96944 7.0 ML 3.3 Buldan (Denizli)
2026-03-09 10:27:42 38.09111 28.97 9.33 ML 3.1 Buldan (Denizli)
2026-03-09 09:25:16 38.05861 28.98 10.19 ML 3.1 Buldan (Denizli)
2026-03-09 09:21:04 38.08694 28.97389 7.0 MW 5.1 Buldan (Denizli)
2026-03-09 09:23:31 38.07333 28.95694 7.2 ML 3.4 Buldan (Denizli)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.