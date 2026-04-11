        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Nisan 2026: Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        11 Nisan Cumartesi günü Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde meydana gelen depremler, gün boyunca vatandaşların gündeminde yer aldı. Yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve saat bilgileri düzenli şekilde açıklanırken, gün içinde meydana gelen son sarsıntıların detayları merak ediliyor. Vatandaşlar "Son deprem ne zaman oldu, nerede gerçekleşti ve kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Nisan 2026 tarihine ait son depremlerle ilgili güncel veriler…

        Giriş: 11.04.2026 - 09:56 Güncelleme:
        11 Nisan Cumartesi günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler, günün en çok takip edilen gelişmeleri arasında yer aldı. Gün boyunca meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Yetkili kurumlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve gerçekleşme saatine dair detayları düzenli aralıklarla açıklarken, vatandaşlar da yaşanan son gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle gün içinde farklı noktalarda hissedilen sarsıntılar, deprem verilerine olan ilgiyi artırmış durumda. İşte 11 Nisan 2026 tarihinde kaydedilen son depremlere ilişkin güncel bilgiler ve detaylar haberimizde…

        11 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-04-11 04:36:00 37.385 27.01611 10.5 ML 2.0 Ege Denizi - [18.75 km] Didim (Aydın)

        2026-04-11 05:58:45 38.27083 38.80944 9.73 ML 2.3 Pütürge (Malatya)

        2026-04-11 06:10:39 37.83528 36.20194 7.8 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

        2026-04-11 07:02:30 40.20972 31.73611 5.51 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
