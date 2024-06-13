Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Son depremler listesi 13 Haziran 2024! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Elazığ'da deprem! 13 Haziran Perşembe 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş birçok depremle sallandı. Ayrıca Perşembe günü anlık verilerde toplamda 32 deprem kayıtlara geçti. İşte, 13 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 07:39 Güncelleme: 13.06.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 13 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

        2

        ŞANLIURFA'DA DEPREM!

        13 Haziran saat 00.32'de Suriye Deyrizor'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Şanlıurfa'nın Akçakale tarafını da etkiledi.

        3

        ELAZIĞ DA SALLANDI

        Keban Barajı'nda saat 06.40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ Merkez'den de hissedilen deprem yerin 9 kilometre altında kaydedildi.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Spor salonunda cinayet!
        Spor salonunda cinayet!
        Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi
        Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi
        Muhtar hazine arazisini sattı
        Muhtar hazine arazisini sattı
        Hamas'tan ABD'ye İsrail'e baskı çağrısı
        Hamas'tan ABD'ye İsrail'e baskı çağrısı
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira