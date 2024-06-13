Son depremler 14 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş birçok depremle sallandı. Ayrıca Perşembe günü anlık verilerde toplamda 32 deprem kayıtlara geçti. İşte, 14 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 14 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
ŞANLIURFA'DA DEPREM!
13 Haziran saat 00.32'de Suriye Deyrizor'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Şanlıurfa'nın Akçakale tarafını da etkiledi.
ELAZIĞ DA SALLANDI
Keban Barajı'nda saat 06.40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ Merkez'den de hissedilen deprem yerin 9 kilometre altında kaydedildi.