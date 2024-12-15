Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
15 Aralık Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 15 Aralık 2024 son depremler listesi...
Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 15 Aralıkta farklı illerde olmak üzere birçok deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 15 Aralık 2024 son depremler listesi..
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 03.06'da yerin 7 kilometre altında yaşandı.
MALATYA DA SALLANDI
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 04.36'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.29 kilometre aşağısında oldu.