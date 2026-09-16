Son depremler listesi 16 Eylül 2026 Çarşamba | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden anlık olarak takip ediliyor. 16 Eylül 2026 Çarşamba günü de farklı bölgelerde düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Son depremler listesinde Muğla açıkları, Malatya, Mersin, Ankara ve İzmir çevresindeki depremler yer alırken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Eylül 20226 Çarşamba Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...