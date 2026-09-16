Son depremler listesi 16 Eylül 2026 Çarşamba | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 16 Eylül 2026 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye ve çevresinde günün ilk saatlerinden itibaren çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve son deprem kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden anlık olarak takip ediliyor. 16 Eylül 2026 Çarşamba günü de farklı bölgelerde düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Son depremler listesinde Muğla açıkları, Malatya, Mersin, Ankara ve İzmir çevresindeki depremler yer alırken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Eylül 20226 Çarşamba Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
Deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listelerinden saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşabiliyor. Resmi deprem verileri gün içerisinde yeni sarsıntılar kaydedildikçe güncelleniyor.
EN SON NERDE DEPREM OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre 16 Eylül 2026'nın ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında küçük ölçekli depremler meydana geldi. Listelenen sarsıntılar arasında Muğla açıklarında 1,7, Malatya Darende'de 2,0, Mersin Çamlıyayla'da 2,0 ve Ankara Beypazarı'nda 1,6 büyüklüğündeki depremler bulunuyor.
Kandilli verilerinde ise 16 Eylül'ün ilk dakikalarında İzmir Menderes merkezli 0,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bunun öncesinde Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi çevresinde de küçük ölçekli depremler meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.16 06:16:30 39.6993 40.2917 3.0 -.- 1.3 -.- BAGPINAR-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2026.09.16 06:14:10 38.0747 37.7702 9.1 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.16 06:09:39 40.4340 42.3185 8.5 -.- 2.0 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.09.16 06:03:36 39.1535 33.2875 18.6 -.- 1.3 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2026.09.16 05:54:38 39.2347 28.1247 8.8 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.16 05:41:21 41.3727 43.9075 11.6 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel
2026.09.16 05:39:06 38.0828 37.7597 11.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.16 05:13:58 37.3948 36.7540 9.2 -.- 1.5 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.16 04:59:51 38.0973 36.6025 3.9 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.16 04:55:00 38.3253 25.2650 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.16 03:48:12 35.3398 30.1603 13.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.16 03:38:04 40.0322 37.6713 6.0 -.- 2.1 -.- ESENLER-ZARA (SIVAS) İlksel
2026.09.16 03:01:50 37.8720 27.5515 5.4 -.- 2.3 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) REVIZE01 (2026.09.16 03:01:50)
2026.09.16 02:39:51 36.0123 29.3543 50.6 -.- 1.1 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.09.16 02:17:05 38.4200 37.4152 3.3 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.16 02:03:24 36.0357 27.2518 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.16 01:09:21 37.1000 34.5688 4.4 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2026.09.16 00:23:36 38.1280 27.2110 4.8 -.- 0.9 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel