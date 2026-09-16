Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Son depremler listesi 16 Eylül 2026 Çarşamba | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Eylül 2026 Çarşamba | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Eylül 2026 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye ve çevresinde günün ilk saatlerinden itibaren çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve son deprem kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 06:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden anlık olarak takip ediliyor. 16 Eylül 2026 Çarşamba günü de farklı bölgelerde düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Son depremler listesinde Muğla açıkları, Malatya, Mersin, Ankara ve İzmir çevresindeki depremler yer alırken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Eylül 20226 Çarşamba Kandili Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

        Deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listelerinden saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşabiliyor. Resmi deprem verileri gün içerisinde yeni sarsıntılar kaydedildikçe güncelleniyor.

        3

        EN SON NERDE DEPREM OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre 16 Eylül 2026'nın ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında küçük ölçekli depremler meydana geldi. Listelenen sarsıntılar arasında Muğla açıklarında 1,7, Malatya Darende'de 2,0, Mersin Çamlıyayla'da 2,0 ve Ankara Beypazarı'nda 1,6 büyüklüğündeki depremler bulunuyor.

        Kandilli verilerinde ise 16 Eylül'ün ilk dakikalarında İzmir Menderes merkezli 0,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bunun öncesinde Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi çevresinde de küçük ölçekli depremler meydana geldi.

        4

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-16 04:55:01 38.34717 25.25517 7.22 ML 2.0 Ege Denizi - [87.59 km] Çeşme (İzmir)
        2026-09-16 04:15:58 38.12633 38.45533 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
        2026-09-16 03:48:13 35.29167 29.90367 19.3 ML 2.1 Akdeniz - [100.66 km] Demre (Antalya)
        2026-09-16 03:38:04 40.0285 37.67183 12.43 ML 2.1 Zara (Sivas)
        2026-09-16 03:01:49 37.8735 27.56617 7.52 ML 2.3 Germencik (Aydın)
        2026-09-16 02:41:56 36.11233 43.68767 7.0 ML 1.7 Makhmur, Erbil (Irak) - [112.49 km] Şemdinli (Hakkari)
        2026-09-16 02:39:52 36.0975 29.24533 49.73 ML 1.1 Akdeniz - [20.84 km] Kaş (Antalya)
        2026-09-16 02:17:07 38.4335 37.452 7.03 ML 2.0 Darende (Malatya)
        2026-09-16 02:03:28 36.07533 27.3875 5.53 ML 1.7 Ege Denizi - [68.90 km] Datça (Muğla)
        2026-09-16 01:50:10 39.0805 42.65667 6.98 ML 0.9 Malazgirt (Muş)
        2026-09-16 01:09:21 37.1265 34.55967 7.0 ML 2.0 Çamlıyayla (Mersin)
        2026-09-16 00:49:20 37.8095 26.97667 7.03 ML 0.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.66 km] Kuşadası (Aydın)
        2026-09-16 00:37:27 40.15467 31.80483 6.99 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-16 00:23:37 38.1295 27.18933 7.0 ML 1.2 Menderes (İzmir)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.16 06:16:30 39.6993 40.2917 3.0 -.- 1.3 -.- BAGPINAR-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
        2026.09.16 06:14:10 38.0747 37.7702 9.1 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.16 06:09:39 40.4340 42.3185 8.5 -.- 2.0 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
        2026.09.16 06:03:36 39.1535 33.2875 18.6 -.- 1.3 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
        2026.09.16 05:54:38 39.2347 28.1247 8.8 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.16 05:41:21 41.3727 43.9075 11.6 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel
        2026.09.16 05:39:06 38.0828 37.7597 11.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.16 05:13:58 37.3948 36.7540 9.2 -.- 1.5 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.16 04:59:51 38.0973 36.6025 3.9 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.16 04:55:00 38.3253 25.2650 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.16 03:48:12 35.3398 30.1603 13.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.16 03:38:04 40.0322 37.6713 6.0 -.- 2.1 -.- ESENLER-ZARA (SIVAS) İlksel
        2026.09.16 03:01:50 37.8720 27.5515 5.4 -.- 2.3 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) REVIZE01 (2026.09.16 03:01:50)
        2026.09.16 02:39:51 36.0123 29.3543 50.6 -.- 1.1 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
        2026.09.16 02:17:05 38.4200 37.4152 3.3 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.16 02:03:24 36.0357 27.2518 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.16 01:09:21 37.1000 34.5688 4.4 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
        2026.09.16 00:23:36 38.1280 27.2110 4.8 -.- 0.9 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #Kandilli Rasathanesi
        #AFAD
        #son depremler
        #son depremler listesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten yazılım şirketine operasyon! 5 gözaltı
        MİT'ten yazılım şirketine operasyon! 5 gözaltı
        Mekke'de sıcak gece!
        Mekke'de sıcak gece!
        Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi
        Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Et ürünlerinde yeni dönem
        Et ürünlerinde yeni dönem
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı
        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı
        Kıbrıs'ta Optimus Prime göreve başlıyor!
        Kıbrıs'ta Optimus Prime göreve başlıyor!
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
        İşveren eşit zam yapmak zorunda mı?
        İşveren eşit zam yapmak zorunda mı?
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
        Cristiano Ronaldo Al Nassr'ı satın alıyor!
        Cristiano Ronaldo Al Nassr'ı satın alıyor!
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!