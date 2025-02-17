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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Ege Denizi peş peşe sallanıyor! 17 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Şubat 2025 Son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:38
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi art arda sallanmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Şubat 2025 Son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:08’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        16 Şubat Pazar günü saat 23:55'te yine merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

        Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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