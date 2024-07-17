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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğündeydi?

        Akdeniz ve Aydın'da deprem! 17 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Aydın'da deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 24 deprem kayıtlara geçti. İşte, 17 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 08:09 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:09
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        Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 17 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz'de peş peşe birçok deprem meydana geldi. Aralarında en büyüğü 2.5 olarak kaydedildi ve saat 04.07'de oldu.

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        AYDIN DA SALLANDI

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saaat 07.23'te oldu ve yerin 7 kilometre altında yaşandı.

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