Akdeniz ve Aydın'da deprem! 18 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Aydın'da deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 24 deprem kayıtlara geçti. İşte, 18 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 18 Temmuz 2024 son depremler listesi...
MALATYA'DA DEPREM!
Malatya'nın Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde peş peşe depremler meydana geldi.
Yazıhan'da 2.8 büyüklüğündeki deprem 15:03'te meydana gelirken, Doğanşehir'de ise 14:59'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AKDENİZ'DE DEPREM!
Akdeniz'de peş peşe birçok deprem meydana geldi. Aralarında en büyüğü 2.5 olarak kaydedildi ve saat 04.07'de oldu.