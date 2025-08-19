Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Ağustos 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe depremler! 19 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. 10 Ağustos'ta Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. O tarihten bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün Sındırgı farklı büyüklükteki peş peşe depremler ile sallandı. İşte 19 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 07:25 Güncelleme: 19.08.2025 - 07:25
        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 19 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM!

        Balıkesir farklı büyüklüklerde depremler ile sallanmaya devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, son olarak saat 06:02’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        19 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-19 06:02:18 39.20111 28.21389 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 05:39:36 39.21778 28.20944 6.34 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 05:01:15 39.20806 28.19222 6.22 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 04:58:41 39.185 28.20556 7.38 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 04:57:02 39.18833 28.20278 6.15 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 02:12:01 39.12528 28.20083 16.17 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 02:11:58 39.18389 28.16083 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 01:47:49 39.22583 28.1575 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 01:47:12 39.25694 28.14556 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-19 01:18:33 39.195 28.21056 7.0 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

