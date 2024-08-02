Osmaniye ve Akdeniz'de deprem! 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 8 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 8 deprem geçti. İşte, 2 Ağustos 2024 son depremler listesi...
OSMANİYE'DE DEPREM!
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 06.09'da olan deprem yerin 12 kilometre altında yaşandı.
AKDENİZ DE SALLANDI
Saat 05.34'de Akdeniz'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı 18 kilometrede ölçüldü.