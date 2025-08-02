Son depremler listesi 2 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 1 Ağustos tarihli en son depremleri sorguluyor. AFAD verilerine göre, Kütahya'da 5 dakikada dört deprem oldu. İşte, 2 Ağustos 2025 son depremler sorgulama ekranı...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Kütahya 5 dakikada dört deprem ile sallandı. İşte, 2 Ağustos 2025 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...
KÜTAHYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
Kütahya 5 dakikada dört deprem ile sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:15’te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, 10.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saniyeler sonra merkez üssü yine Kütahya Simav olan bir deprem daha meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 07:17'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 8.4 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 07:20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.
KÜTAHYA'DA DEPREMLER DEVAM EDİYOR
AFAD verilerine göre, saat 09:08'de Kütahya'nın Simav ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.
Ardından Gediz ilçesinde 14.32'de arka arkaya deprem meydana geldi. Depremler 2.5 ve 2.8 büyüklük ile kayıtlara geçti.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10:28’de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.71 kilometre derinliğinde kaydedildi.
İZMİR DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 01:37’de Ege Denizi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir’in Karaburun ilçesine 51.53 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 8.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
1 AĞUSTOS 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2025-08-01 12:56:10 36.72417 33.59083 7.74 ML 3.0 Mut (Mersin)
2025-08-01 10:28:55 37.98944 36.32972 6.71 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-08-01 09:08:41 39.26361 28.94361 7.1 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:20:31 39.24944 28.97694 11.89 ML 3.0 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:15:56 39.24528 28.96583 11.19 ML 3.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:15:26 39.26806 28.95167 10.02 ML 3.4 Simav (Kütahya)
2025-08-01 01:37:15 38.97333 25.97306 8.27 ML 3.8 Ege Denizi - [51.53 km] Karaburun (İzmir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.