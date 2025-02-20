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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 20 Şubat 2025: Ege Denizi sallanıyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi deprem ile sallanıyor! 20 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Son depremler listesi 20 Şubat Perşembe günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi depremleri devam ederken Akdeniz'de merkez üssü Antalya Manavgat olarak ölçülen deprem meydana geldi. 20 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Antalya depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi?'' soruları yanıt buldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 00:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:02
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Akdeniz’de Antalya Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. İşte, 20 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

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        ANTALYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:51’de Akdeniz’de Antalya Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Antalya ili Manavgat ilçesi olarak ölçülen sarsıntı, yerin 25.98 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        19 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-19 12:41:02 36.495 25.55 7.0 MW 4.1 Ege Denizi

        2025-02-19 10:05:06 36.62444 25.80389 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-19 07:13:10 36.55444 25.47389 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-19 04:22:00 36.58306 25.58278 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-19 04:06:57 36.55833 25.80222 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-19 04:04:59 36.65472 25.51528 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

        2025-02-19 00:50:57 36.59556 25.5375 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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