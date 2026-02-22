Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son depremler listesi 22 Şubat Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, sabah saatlerinde Malatya ve Balıkesir'de deprem oldu. İşte, 22 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…