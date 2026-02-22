Malatya ve Balıkesir deprem ile sallandı! 22 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, bugün en büyük depremler Malatya ve Balıkesir'de meydana geldi. İşte 22 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı...
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son depremler listesi 22 Şubat Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, sabah saatlerinde Malatya ve Balıkesir'de deprem oldu. İşte, 22 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.07’de 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
MALATYA’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 06.43’te 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
21 ŞUBAT 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2026-02-21 09:07:55 39.23667 28.16639 9.92 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-21 06:43:13 38.28722 38.76639 9.39 MW 4.5 Pütürge (Malatya)
2026-02-21 06:38:40 38.93028 22.25889 10.3 ML 3.9 Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.