22 Şubat 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi?
22 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 22 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir Sındırgı'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 07.40'ta ve yerin 7 kilometre aşağısında oldu.
KAYSERİ SALLANDI
Kayseri Yahyalı'da saat 00.38'te 3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre aşağısında kaydedildi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
