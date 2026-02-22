Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Şubat 2026 Pazar bugün: AFAD ve Kandilli ile En son ne zaman, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        22 Şubat 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi?

        22 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 22 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Giriş: 22.02.2026 - 08:04
        Gün içerisinde yaşanan depremlerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmazken, vatandaşlar resmi kaynaklar üzerinden güncel deprem kayıtlarını yakından takip etti.

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir Sındırgı'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 07.40'ta ve yerin 7 kilometre aşağısında oldu.

        KAYSERİ SALLANDI

        Kayseri Yahyalı'da saat 00.38'te 3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre aşağısında kaydedildi.

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

