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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Ağustos 2024: Kahramanmaraş sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 24 Ağustos Cumartesi günü verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 24 Ağustos 2024 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:16 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:10
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        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelişmeler 24 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 24 Ağustos 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14:59'da Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.05 km derinliğinde kaydedildi. Daha sonra saat 15.47’de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

        AFAD DUYURDU

        Büyüklük:3.6 (Ml)

        Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

        Tarih:2024-08-23

        Saat:15:47:19 TSİ

        Enlem:37.85944 N

        Boylam:36.29444 E

        Derinlik:7.14 km

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        23 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

        En son depremler listesine göre bugün 3 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        Yer: Andırın (Kahramanmaraş)

        Tarih: 2024-08-23

        Saat: 13:19:20

        Büyüklük: 3.0

        Derinlik: 7.0

        Yer:Ege Denizi - [80.41 km] Bodrum (Muğla)

        Tarih:2024-08-23

        Saat:10:28:11

        Büyüklük:3.5 (Ml)

        Derinlik:6.37 km

        4

        Yer: Yeşilyurt (Malatya)

        Tarih: 2024-08-23

        Saat: 00:04:48

        Derinlik: 7.0

        Büyüklük: 3.2

        Yer: Yeşilyurt (Malatya)

        Tarih: 2024-08-23

        Saat: 00:19:31

        Derinlik: 7.0

        Büyüklük: 3.0

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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