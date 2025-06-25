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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 25 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Muğla, Bingöl ve İzmir'de deprem! 25 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; Muğla, Bingöl ve İzmir'de deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 25 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 07:34 Güncelleme: 25.06.2025 - 07:34
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        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Muğla, Bingöl ve İzmir’de deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

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        İZMİR DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, saat 07:00’de Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        İzmir’in Dikili ilçesine 11.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 13.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        BİNGÖL’DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 00:37’de Bingöl’ün Kiğı ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MUĞLA FETHİYE AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 00:34’te Akdeniz açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Muğla’nın Fethiye ilçesine 24.35 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 12.41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        25 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 25 Haziran Çarşamba günü meydana gelen 2.5 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar şöyle;

        2025-06-25 07:00:13 38.85139 26.8425 13.9 ML 2.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir)

        2025-06-25 00:37:30 39.20694 40.25556 7.0 ML 2.6 Kiğı (Bingöl)

        2025-06-25 00:34:13 36.47056 28.84472 12.41 ML 2.7 Akdeniz - [24.35 km] Fethiye (Muğla)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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