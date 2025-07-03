AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye ekleniyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen 3 üzeri büyüklükteki Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’3 Temmuz Perşembe bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 3 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…