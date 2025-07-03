Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Temmuz 2025: Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 3 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri 3 ve üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 3 Temmuz Perşembe son dakika deprem haberleri yakından takibe alındı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 3 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 07:17 Güncelleme: 03.07.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye ekleniyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen 3 üzeri büyüklükteki Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’3 Temmuz Perşembe bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 3 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        2

        KAYSERİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:53'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 10.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 02:25'te Ege Denizi'nde 3.9büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        ERZURUM 3.9 İLE SALLANDI

        Saat 01:23'te Erzurum Köprüköy merkezli bir deprem kaydedildi.

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre 3.9 büyüklüğündeki deprem, 6.89 kilometre derinlikte meydana geldi.

        Erzurum Köprüköy'de dün saat 16.58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD depremin derinliğini 6.92 kilometre olarak açıklamıştı.

        5

        3 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-03 06:53:33 39.10722 36.05417 10.15 ML 3.0 Sarıoğlan (Kayseri)

        2025-07-03 02:25:52 36.72806 25.60167 7.0 ML 3.9 Ege Denizi

        2025-07-03 01:23:55 39.76361 41.89417 6.89 ML 3.9 Köprüköy (Erzurum)

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        2 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        New York'ta Kıbrıs toplantısı yapılacak
        New York'ta Kıbrıs toplantısı yapılacak
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!