Son depremler listesi 4 Ağustos 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki, bugün Türkiye'de en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 4 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte 4 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 4 Ağustos Pazartesi günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
4 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-04 03:33:25 37.67778 36.19472 7.0 ML 2.5 Kadirli (Osmaniye)
2025-08-04 01:58:46 37.00667 36.15083 7.0 ML 2.7 Toprakkale (Osmaniye)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.