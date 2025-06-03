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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 4 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 4 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:10
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki deprem mi oldu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        2

        MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:26'da Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 253.43 kilometre uzaklıktaki deprem, yerin 5.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

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        3 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-06-03 14:26:30 35.0125 25.54889 5.39 MW 5.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça (Muğla)

        2025-06-03 12:04:13 36.6025 25.55667 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

        2025-06-03 11:44:55 36.59222 25.49889 1.98 ML 2.7 Ege Denizi

        2025-06-03 09:21:48 35.10722 27.40583 7.52 ML 2.7 Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla)

        2025-06-03 09:21:48 35.10722 27.40583 7.52 ML 2.7 Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla)

        2025-06-03 07:16:51 36.60667 25.73444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-06-03 07:06:47 37.77417 36.51417 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2025-06-03 05:36:58 36.68833 25.92056 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

        2025-06-03 03:01:07 36.70111 28.15833 77.07 ML 2.9 Marmaris (Muğla)

        2025-06-03 02:28:00 36.56861 27.97333 75.71 ML 2.5 Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla)

        2025-06-03 02:17:29 36.64 28.25056 67.91 MW 5.8 Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)

        2025-06-03 01:27:10 37.88139 37.94722 9.79 ML 3.1 Tut (Adıyaman)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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